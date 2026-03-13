Tarantella Experience la tradizione popolare entra a scuola

Questa mattina presso l’Istituto Comprensivo Regina Margherita – Leonardo da Vinci di Avellino si è svolta l’iniziativa “Tarantella Experience – Sulle tracce della Tarantella Montemaranese”. L’evento ha coinvolto studenti e insegnanti, offrendo un’occasione per conoscere e vivere la tradizione popolare attraverso dimostrazioni pratiche e approfondimenti culturali. La manifestazione ha portato in aula aspetti autentici della musica e della danza locale.

La tradizione popolare diventa esperienza viva e occasione di incontro tra culture con “Tarantella Experience – Sulle tracce della Tarantella Montemaranese”, l’iniziativa ospitata questa mattina presso l’Istituto Comprensivo Regina Margherita – Leonardo da Vinci di Avellino, nell’ambito delle attività legate al progetto Erasmus. L’incontro ha coinvolto studenti delle scuole medie in un percorso immersivo dedicato alla scoperta di una delle espressioni più autentiche della cultura campana: la Tarantella di Montemarano. Un vero e proprio viaggio tra musica, danza, maschere tradizionali e racconto antropologico, pensato per far conoscere ai più giovani le radici e i significati di un patrimonio culturale che continua a vivere grazie alle comunità e alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Leggi anche: La Tarantella di Montemarano entra a scuola e diventa esperienza viva L’arte orafa entra a scuola: al “Vasari” di Arezzo un laboratorio tra tradizione e futuroConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Tutti gli aggiornamenti su Tarantella Experience Discussioni sull' argomento La Tarantella di Montemarano entra a scuola e diventa esperienza viva; La Tarantella di Montemarano entra a scuola e diventa esperienza viva. TARANTELLA GARGANICA Nasce l’Orchestra Popolare del Carpino in Folk: ambasciatrice della Tarantella del GarganoL’esordio ufficiale dell’orchestra è previsto sul palco di Piazza del Popolo a Carpino, durante l’edizione 2026 del Carpino in Folk. statoquotidiano.it TARANTELLA Vieste, ‘Serenata alla Tarantella’: la nona edizione celebra tradizione e innovazioneL’Associazione Culturale Serenata alla Tarantella festeggia un traguardo speciale: nove edizioni di musica, cultura e passione, intrecciate alle radici vive delle tradizioni popolari del Sud Italia. statoquotidiano.it "La tradizione italiana nelle sue mani: mio figlio suona la tarantella del '600 con il mandolino" #tarantella #napoli #mandolino - facebook.com facebook