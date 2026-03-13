Taglio accise 2022 | Urso lo definisce fallimento costoso

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha commentato il taglio delle accise sui carburanti del 2022, definendolo un fallimento costoso. Secondo Urso, quella misura è risultata inefficace e ha comportato un onere economico significativo. La sua valutazione si basa sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti durante l'implementazione dell’intervento. La dichiarazione è stata resa pubblica in un contesto di confronto sulle politiche energetiche.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha definito inefficace e oneroso il taglio delle accise sui carburanti attuato nel 2022. Durante una riunione della commissione Allerta rapida al Mimit, l'esponente governativo ha evidenziato come la misura non abbia fermato l'inflazione, che nel mese di ottobre dello stesso anno toccò il 12,6%, superando la media dell'Unione Europea. L'analisi del funzionario punta a un dato cruciale: i benefici economici sono andati prevalentemente alle fasce sociali più abbienti. Come rilevato successivamente dall'Upb, le famiglie con redditi elevati sono quelle che consumano maggiori quantità di combustibile, rendendo il provvedimento poco equo dal punto di vista sociale.