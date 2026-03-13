Taekwondo Dutch Open | Italia protagonista ad Eindhoven

Domani e domenica si svolge a Eindhoven la 53ª edizione dei Dutch Open Taekwondo Championships, una competizione internazionale che vede l’Italia protagonista. L’evento si tiene nei Paesi Bassi e attira atleti provenienti da diversi paesi per due giorni di gare e sfide nel mondo del taekwondo. La manifestazione si svolge presso una sede ancora da definire.

Il taekwondo internazionale torna in vetrina nei Paesi Bassi con la 53ª edizione dei Dutch Open Taekwondo Championships, in programma domani 14 e domenica 15 marzo 2026 a Eindhoven. Il Dutch Open Taekwondo Championships è uno dei tornei più prestigiosi e partecipati del circuito europeo, valido per il ranking mondiale della World Taekwondo e per il ranking europeo. L’evento ogni anno è capace di richiamare atleti di altissimo livello provenienti da tutta Europa e da numerosi Paesi del panorama mondiale. All’appuntamento olandese l’Italia si presenterà con una delegazione ampia e competitiva guidata. Tra i protagonisti più attesi della competizione spicca il campione olimpico Vito Dell’Aquila, punto di riferimento della squadra azzurra vista anche la sua grande esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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