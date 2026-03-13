La prossima settimana potrebbe portare una significativa variazione delle condizioni meteorologiche, interrompendo l’attuale fase di tempo stabile e soleggiato. Le previsioni indicano un possibile cambiamento con l’arrivo di piogge e un calo delle temperature. Le ipotesi sugli sviluppi si basano sugli ultimi dati dei modelli meteorologici e sulle tendenze delle perturbazioni in atto.

L’illusione primaverile sta per subire una brusca frenata. I Centri di Calcolo delineano un cambio di scenario radicale per la prossima settimana. La configurazione è quella classica delle “sorprese” di Marzo: un solido anticiclone si posizionerà a nord-ovest dell’Italia, favorendo lungo il suo bordo orientale l’irruzione di aria fredda da. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Svolta meteo nella prossima settimana? Le ipotesi

