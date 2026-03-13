Svelata la vera identità di Bansky | il grande artista inglese ha cambiato per due volte il nome

È stata annunciata la vera identità di Bansky, l’artista britannico noto per le sue opere di street art. Dopo aver mantenuto l'anonimato per anni, ha deciso di rivelare il suo nome e, successivamente, di modificarlo due volte. La sua identità reale, finora, non era mai stata confermata ufficialmente. La scoperta ha fatto discutere nel mondo dell’arte e tra gli appassionati.

Bansky, pseudonimo di uno dei più grandi artisti dell’arte contemporanea, ora ha un nome. Anzi, lo ha cambiato due volte. La notizia definitiva arriva dall’agenzia Reuters che ha fatto una lunga inchiesta sul genio britannico, che a volte distrugge le sue stesse opere. Ha 52 anni. Un’inchiesta monstre della Reuters conferma quanto ipotizzato nel 2008 dal Mail on Sunday, peccato che l’artista nel frattempo abbia cambiato nome legalmente Leggi anche "La ragazza del Bataclan" torna in Francia. L'Italia restituisce l'opera di Banksy trafugata. Louise Michel fermata a Lampedusa: la nave di Banksy ha violato il decreto Ong intralciando i soccorsi. Nel 2008 il Mail on Sunday aveva ragione nell’affermare che Banksy, il più noto street artist mondiale, fosse Robin Gunningham, nato nel 1973 a Bristol. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Svelata la vera identità di Bansky: il grande artista inglese ha cambiato per due volte il nome Articoli correlati Leggi anche: Svelata l’identità di Banksy: “L’artista ha cambiato nome legalmente, ecco come si chiama oggi” La Promessa, anticipazioni settimanali dal 14 al 20 marzo 2026: svelata la vera identità di BasilioSta per iniziare una settimana che riserverà moltissimi colpi di scena ai fans della telenovela spagnola La Promessa. Aggiornamenti e notizie su Svelata la vera identità di Bansky il... Temi più discussi: Tony Pitony senza maschera, spunta una foto presunta e monta il caso sui social; Svelata la nuova Cupra Born: cosa cambia; TonyPitony senza maschera, la rezione di Salvini alla somiglianza e l'ossessione per l'identità degli artisti; Spider-Man 4: svelata la trama del nuovo capitolo, sempre più vicino. La Promessa, anticipazioni settimanali dal 14 al 20 marzo 2026: svelata la vera identità di BasilioUna clamorosa scoperta di Curro, Lope e Angela al centro delle trame settimanali La Promessa in onda su Rete 4 dal 14 al 20 marzo. Le news. superguidatv.it Dayane Mello, è incinta: svelata l’identità del padreNelle ultime ore non si fa altro che parlare di Dayane Mello. Il motivo? Stando a quanto trapelato, la modella brasiliana sarebbe incinta. dailynews24.it Svelata l’identità di Banksy: chi è Robin Gunningham, diventato lo street artist numero uno al mondo x.com Revelio! Svelata la spettacolare copertina della nuova Illustrated Edition di Harry Potter and the Half-Blood Prince. L’artista pluripremiato Levi Pinfold dà vita al sesto, cruciale capitolo della saga con un’edizione illustrata a colori dall’inizio alla fine. Ogni capit - facebook.com facebook