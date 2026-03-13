Superenalotto | sfiorato il 6 a Capaccio Paestum SA centrato un 5 da 22mila euro

A Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, è stato centrato un “5” del Superenalotto, che ha portato al vincitore una somma di 22 mila euro. Giovedì 12 marzo, un fortunato giocatore ha sfiorato il “6”, ma ha comunque portato a casa una cifra significativa. La schedina vincente è stata giocata nella zona, attirando l’attenzione degli abitanti.

La dea bendata strizza l'occhio al nostro territorio, con il Superenalotto. Giovedì 12 marzo, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 22.863,06 euro a Capaccio Paestum, presso il Tabacchi 18 in Strada Statale 18 km 90.700. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 13 marzo, sale a 133,7 milioni di euro. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Soprintendenza: emerse a Pontecagnano 34 sepolture databili tra il IV e il III sec. a.C. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Leggi anche: SuperEnalotto, a Cautano sfiorato il “6”: centrato un “5” da 89mila euro Leggi anche: SuperEnalotto, sfiorato il “6” in Campania: centrato un “5” da 30mila euro Una selezione di notizie su Capaccio Paestum SuperEnalotto in Campania, sfiora il 6: vinti 22mila euro a Capaccio PaestumLa dea bendata ha di nuovo baciato la Campania con il SuperEnalotto del concorso di giovedì 12 marzo. Un fortunato vincitore di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, ha centrato, come riporta ... ilmattino.it Superenalotto, sfiorato il 6 a Napoli: centrato un 5 da 46mila euroCampania protagonista con il Superenalotto. Nel concorso di martedì 10 marzo, come riporta Agipronews, vinti 46.717,60 euro a Napoli presso la Tabaccheria Mercogliano in corso ... ilmattino.it