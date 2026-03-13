SuperEnalotto | jackpot a 134 milioni nessuno ha vinto oggi

Nessun biglietto ha centrato il jackpot del SuperEnalotto nel concorso di oggi, venerdì 13 marzo, portando la cifra a 134 milioni di euro. Il concorso si è concluso senza vincitori, e questa è la seconda estrazione consecutiva senza premi. Gli scommettitori hanno tentato la fortuna con numeri e combinazioni, ma nessuna schedina ha portato a un risultato vincente.

La sfortuna ha colpito ancora una volta nel penultimo appuntamento della settimana, con l’assenza totale di vincitori al concorso del SuperEnalotto di oggi, venerdì 13 marzo. Nessuno ha indovinato la combinazione vincente composta da sei numeri, né tantomeno il premio maggiore legato alla schedina completa. L’attesa si sposta quindi al prossimo estrazione, dove la posta in gioco sale a cifre da capogiro osa tentare la fortuna. L’atmosfera nelle sale giochi è stata carica di tensione ma priva di esultanti, poiché i numeri usciti non hanno trovato corrispondenza con le giocate dei partecipanti. Il jackpot stimato per il concorso successivo raggiunge un livello impressionante di 134. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SuperEnalotto: jackpot a 134 milioni, nessuno ha vinto oggi Articoli correlati Superenalotto, ecco i numeri vincenti di oggi 2 gennaio. Jackpot oltre i 100 milioniL’estrazione del SuperEnalotto di oggi, 2 gennaio 2026, la prima del nuovo anno, non ha fatto registrare né un “6” né un “5+1”. Leggi anche: Febbre da Superenalotto: jackpot a 120 milioni, ieri due vincite a Prato. Ecco tutte le volte che la fortuna ha baciato la Toscana Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 06/03/2026 Aggiornamenti e notizie su SuperEnalotto jackpot a 134 milioni... Argomenti discussi: SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 41 di giovedì 12 marzo 2026. Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 13 marzo 2026: numeri vincenti e quote. Vinti otto 5Concluse le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di venerdì 13 marzo 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e ... fanpage.it Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 13 marzo 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati otto 5 da 18mila euroLotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di venerdì 13 marzo 2026: su Leggo.it a questa pagina le estrazioni in tempo reale, tutti i numeri vincenti e le quote, con ... corriereadriatico.it