La società Sunday ha ottenuto una valutazione di 1,15 miliardi di dollari dopo aver raccolto 165 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento. La società si occupa di robot domestici e questa operazione rappresenta un importante passo avanti per la sua crescita. Il finanziamento è stato annunciato nel corso delle ultime settimane.

La società Sunday ha raggiunto una valutazione di 1,15 miliardi di dollari grazie a un nuovo round di finanziamento da 165 milioni. Questo traguardo conferma che il mercato della robotica domestica sta acquisendo peso economico significativo. L’obiettivo dichiarato dell’azienda è portare i robot umanoidi all’interno delle abitazioni private. Il capitale necessario per questa espansione proviene da investitori consolidati come Coatue Management, Tiger Global, Benchmark e Bain Capital Ventures. Questi fondi servono a trasformare la visione in realtà operativa sul territorio italiano. Non si tratta solo di numeri su carta, ma di un investimento concreto per rendere l’automazione accessibile alle famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sunday vale 1,15 mld: robot in casa

Articoli correlati

Leggi anche: Pizza, in Italia il settore vale 15 mld (50 mila imprese e 300 mila addetti). Margherita, costo medio: 7,04 euro

Manovra 2026, Giorgetti: "Adesso vale circa 22 mld, traiettoria positiva per Paese"“Come ho detto ieri sera, sono convinto che sia una buona legge di bilancio, che conferma una traiettoria positiva, per il Paese, e per gli italiani”.

ATLETI 5-2 TOTTENHAM | CHAMPIONS LEAGUE