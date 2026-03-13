Un utente ha ottenuto la restituzione di 8.320 euro da SumUp dopo una frode, secondo una sentenza del Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario Finanziario. La decisione stabilisce che la società debba risarcire il cliente per l’importo, senza entrare nel merito delle cause o dei motivi della disputa. La vicenda riguarda un rimborso legato a una transazione fraudolenta.

Il Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario Finanziario ha emesso una sentenza che impone a SumUp la restituzione di 8.320 euro sottratti tramite frode il 10 giugno 2025. La decisione, protocollata l’11 marzo 2026, stabilisce in modo inequivocabile che spetta all’intermediario dimostrare la corretta autenticazione delle operazioni, scaricando dall’utente la responsabilità della colpa grave. In un contesto dove le transazioni digitali sono diventate il motore dell’economia locale, questa pronuncia segna un punto di svolta nella tutela dei consumatori campani e nazionali contro i reati informatici sempre più sofisticati. Il caso riguarda un cliente assistito dall’avvocato Cesare Fiorentino del Foro di Avellino, vittima di un inganno complesso che ha coinvolto codici OTP inviati ufficialmente dall’azienda stessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SumUp: 8.320 euro restituiti dopo frode, vince l’utente

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