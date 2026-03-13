Sudtirol-Pescara trentesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentesima giornata di Serie B 20252026, Sudtirol e Pescara si sfidano in una partita che può influenzare le rispettive sorti in classifica. Gli altoatesini sono vicini alla salvezza e valutano anche la possibilità di accedere ai playoff, mentre gli abruzzesi affrontano una situazione complessa per mantenere la categoria. La partita si svolge in una data da definire e sarà trasmessa su canali ancora da comunicare.

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli altoatesini sono vicini alla salvezza e possono anche pensare ai playoff, mentre per gli abruzzesi la permanenza nella cadetteria pare sempre più difficile. Sudtirol-Pescara si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 17.15 SUDTIROL-PESCARA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Quella degli abruzzesi è una sorta di mission impossibile. La netta inversione di marcia della squadra di Gorgone nelle ultime cinque partite ha restituito entusiasmo. Nelle ultime cinque partite, infatti, sono arrivate tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, per un totale di 25 punti in classifica.