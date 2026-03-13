Südtirol-Pescara domenica 15 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 15 marzo 2026 alle ore 17:15 si gioca Südtirol-Pescara, una partita valida per la Serie B. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e gli appassionati seguono con attenzione le quote e i pronostici. Il Pescara cerca di recuperare punti per avvicinarsi alla zona salvezza, mentre il Südtirol si prepara a difendere il proprio vantaggio in classifica.

Il Pescara vuole tentare la rimonta salvezza in serie b e fa visita al Sudtirol con l’obiettivo di avvicinarsi ancor di più alla zona salvezza. Nel match del Druso, in programma domenica pomeriggio, gli abruzzesi cercheranno di ottenere la quarta Vittoria nelle ultime 6 giornate di campionato. Il successo casalingo per 4-0 sul Bari ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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