Südtirol-Pescara domenica 15 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 15 marzo 2026 alle 17:15 si gioca Südtirol-Pescara, match valido per la Serie B. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. Il Pescara punta a recuperare punti importanti in classifica con l’obiettivo di avvicinarsi alla zona salvezza, mentre il Südtirol vuole continuare la propria striscia di risultati positivi in casa.

Il Pescara vuole tentare la rimonta salvezza in serie b e fa visita al Sudtirol con l’obiettivo di avvicinarsi ancor di più alla zona salvezza. Nel match del Druso, in programma domenica pomeriggio, gli abruzzesi cercheranno di ottenere la quarta Vittoria nelle ultime 6 giornate di campionato. Il successo casalingo per 4-0 sul Bari ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Südtirol-Pescara (domenica 15 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Aggiornamenti e contenuti dedicati a S dtirol Pescara domenica 15 marzo 2026... Argomenti discussi: Südtirol-Pescara domenica 15 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici. Domenica in casa del Südtirol arriva il PescaraSfida allo Stadio Druso alle ore 17.15 tra i biancorossi e gli abruzzesi, reduci da tre vittorie nelle ultime cinque partite disputate ... ladigetto.it Südtirol, Castori verso il Pescara: Settimana intensa. Pensiamo partita per partitaFabrizio Castori, tecnico del Sudtirol, ha presentato in conferenza stampa la sfida interna di domenica al Druso contro. tuttob.com