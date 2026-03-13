Südtirol-Pescara domenica 15 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 15 marzo 2026 alle 17:15 si gioca il match tra Südtirol e Pescara. Il Pescara cerca di avvicinarsi alla zona salvezza in Serie B, mentre il Südtirol si prepara ad affrontare la partita in casa. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate. I pronostici sono stati svelati da diverse agenzie di scommesse.

Il Pescara vuole tentare la rimonta salvezza in serie b e fa visita al Sudtirol con l’obiettivo di avvicinarsi ancor di più alla zona salvezza. Nel match del Druso, in programma domenica pomeriggio, gli abruzzesi cercheranno di ottenere la quarta Vittoria nelle ultime 6 giornate di campionato. Il successo casalingo per 4-0 sul Bari ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Südtirol-Pescara (domenica 15 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Bari-Südtirol (domenica 15 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiVincere contro il Südtirol per continuare a sperare nella salvezza: questo l’obiettivo del Bari, reduce dal pari a reti bianche con lo Spezia che ha... Approfondimenti e contenuti su S dtirol Pescara domenica 15 marzo 2026... Domenica in casa del Südtirol arriva il PescaraSfida allo Stadio Druso alle ore 17.15 tra i biancorossi e gli abruzzesi, reduci da tre vittorie nelle ultime cinque partite disputate ... ladigetto.it Südtirol, Castori verso il Pescara: Settimana intensa. Pensiamo partita per partitaFabrizio Castori, tecnico del Sudtirol, ha presentato in conferenza stampa la sfida interna di domenica al Druso contro. tuttob.com