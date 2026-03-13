Una pergamena medievale trovata a Old Dongola, nel nord del Sudan, menziona per la prima volta il re Qasqash, noto come il Re Artù locale. L’iscrizione rappresenta una scoperta significativa, rivelando dettagli inediti sulla figura storica di questa sovranità. La pergamena, risalente probabilmente al periodo medievale, è stata recentemente identificata dagli studiosi durante un sopralluogo archeologico.

Una pergamena medievale rinvenuta a Old Dongola nel nord del Sudan cita per la prima volta il re Qasqash. Il documento, scoperto tra i rifiuti di un complesso residenziale chiamato Casa del Re, trasforma una figura leggendaria in una presenza storica verificabile. I ricercatori del Centro Polacco di Archeologia Mediterranea e dell’Università di Varsavia hanno identificato questa prova materiale. La scoperta avviene all’interno della capitale del regno cristiano di Makuria, dove la tradizione orale aveva già collegato l’edificio alla presenza di autorità politiche. La fine dei miti attraverso i documenti. Molti eroi leggendari si mescolano alla fantasia, nutrendo dubbi sulla loro reale esistenza tra gli storici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sudan: un foglio trasforma il Re Artù locale in fatto

