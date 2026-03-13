Su Ea Sports Fctm 26, oltre 1,2 milioni di utenti hanno scelto il kit vintage della Serie A, con più di 90 milioni di partite giocate utilizzando questa divisa. La polo è diventata molto popolare tra i giocatori, che hanno dimostrato un grande interesse per questa opzione di abbigliamento virtuale. La cifra di partite giocate conferma la diffusione della divisa tra gli utenti della piattaforma.

Grande successo in-game per il Lega Calcio polo vintage kit, che si posiziona tra i dieci kit più utilizzati dai videogiocatori di tutto il mondo sulla modalità Football Ultimate Team (FUT) di Ea Sports Fctm 26. A partire dalla sua uscita lo scorso 2 dicembre, il kit è già stato scelto da oltre 1,2 milioni di utenti, per un totale di oltre 90 milioni di partite nelle quali almeno una delle due squadre è scesa in campo con l’iconica maglia. Questi dati dimostrano il grande appeal che il brand Lega Calcio Serie A e la sua tradizione hanno nei confronti dei fan e delle nuove generazioni. La Lega Calcio polo vintage è stata sviluppata da Lega Calcio Serie A in collaborazione con Puma ed è caratterizzata dalla presenza dell’iconico logo storico della Lega Calcio, un elemento che richiama l’heritage del calcio italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Su Ea Sports Fctm 26 sono già 90 milioni le gare giocate con la polo vintage della Serie A

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