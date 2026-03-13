Su Ea Sports Fctm 26 sono già 90 milioni le gare giocate con la polo vintage della Serie A

Da gazzetta.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Ea Sports Fctm 26, oltre 1,2 milioni di utenti hanno scelto il kit vintage della Serie A, con più di 90 milioni di partite giocate utilizzando questa divisa. La polo è diventata molto popolare tra i giocatori, che hanno dimostrato un grande interesse per questa opzione di abbigliamento virtuale. La cifra di partite giocate conferma la diffusione della divisa tra gli utenti della piattaforma.

Grande successo in-game per il Lega Calcio polo vintage kit, che si posiziona tra i dieci kit più utilizzati dai videogiocatori di tutto il mondo sulla modalità Football Ultimate Team (FUT) di Ea Sports Fctm 26. A partire dalla sua uscita lo scorso 2 dicembre, il kit è già stato scelto da oltre 1,2 milioni di utenti, per un totale di oltre 90 milioni di partite nelle quali almeno una delle due squadre è scesa in campo con l’iconica maglia. Questi dati dimostrano il grande appeal che il brand Lega Calcio Serie A e la sua tradizione hanno nei confronti dei fan e delle nuove generazioni. La Lega Calcio polo vintage è stata sviluppata da Lega Calcio Serie A in collaborazione con Puma ed è caratterizzata dalla presenza dell’iconico logo storico della Lega Calcio, un elemento che richiama l’heritage del calcio italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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