Durante una trasmissione televisiva, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia ha risposto a un’attivista di sinistra che aveva sostenuto la santificazione di un politico spagnolo. Fidanza le ha consigliato di studiare i trattati europei prima di esprimersi sulle azioni da intraprendere. La discussione si è svolta nello studio di Paolo Del Debbio su Rete 4.

“Studia i trattati europei prima di dire cosa bisogna fare!”: Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d’Italia, lo ha detto a Francesca, attivista di sinistra, nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. Al centro del dibattito la guerra in Iran e la disponibilità dei Paesi a offrire le proprie basi Nato agli Stati Uniti. “La Spagna non partecipa e non ha dato la disponibilità a usare le proprie basi Nato, invece noi abbiamo dato il permesso agli Usa di usare le nostre basi Nato per bombardare l’Iran”, ha detto la giovane, venendo subito contraddetta dagli altri ospiti in studio. Già giorni fa il ministro Crosetto in una comunicazione al Parlamento smontò la retorica della sinistra: Fidanza zittisce l’attivista di sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Studia i trattati europei prima di parlare”: Fidanza annichilisce l’attivista rossa che “santifica” Sanchez (video)

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