Studenti e partecipazione Avviato l’Osservatorio

È stato istituito un nuovo organismo di monitoraggio chiamato Osservatorio, concluso il percorso di partecipazione civica ‘Civis Anch’io’. Il progetto, promosso dal Comune di Cesena, si rivolge agli studenti delle scuole superiori della città e mira a favorire una maggiore coinvolgimento civico tra i giovani.

Si conclude con la costituzione di un nuovo organismo di monitoraggio il percorso di partecipazione civica ' Civis Anch'io ', promosso dal Comune di Cesena e rivolto agli studenti delle scuole superiori della città. Al termine del percorso che ha interessato l'autunno e l'inverno è stato infatti costituito il Forum Studenti 'Civis anch'io'. Lo ha annunciato al consiglio comunale l'assessora alla Scuola e ai Servizi educativi per l'infanzia Maria Elena Baredi. Il percorso ha coinvolto oltre mille studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado, insieme a 15 docenti referenti e a diversi soggetti istituzionali.

