Studentessa salva una donna | massaggio cardiaco decisivo a Sesto San Giovanni il suo appello ai giovani

Una studentessa di 23 anni ha salvato una donna in arresto cardiaco a Sesto San Giovanni, praticandole un massaggio cardiaco. L’episodio è avvenuto ieri sera e ha visto la giovane intervenire tempestivamente per prestare soccorso. La donna è stata poi trasportata in ospedale e le sue condizioni sono considerate stabili. La studentessa ha fatto appello ai giovani a essere pronti ad intervenire in situazioni di emergenza.

Una studentessa ventitreenne salva una donna in arresto cardiaco a Sesto San Giovanni praticando massaggio e defibrillazione tempestiva L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Giovane studentessa salva una donna: massaggio cardiaco decisivo a Sesto San Giovanni, il suo appello ai giovaniUna studentessa ventitreenne salva una donna in arresto cardiaco a Sesto San Giovanni praticando massaggio e defibrillazione tempestiva L'articolo . Elena, la studentessa che ha salvato la vita a una donna sul bus. “Massaggio cardiaco provvidenziale”Ancona, 12 marzo 2026 - Una studentessa dell’Università Politecnica delle Marche salva la vita a una donna grazie alle manovre di rianimazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Studentessa salva una donna massaggio... Argomenti discussi: Elena Grassi, 23 anni: Nessuno si faceva avanti, così ho iniziato il massaggio cardiaco. 23enne trova una donna in arresto cardiaco, le fa il massaggio e la salva: Avevo provato solo su un manichinoLa 23enne Elena Grassi ha salvato la vita a una donna di 65 anni circa in arresto cardiaco a bordo di un bus a Sesto San Giovanni ... fanpage.it Studentessa salva una donna sul bus, massaggio cardiaco fondamentale(ANSA) - RECANATI, 13 MAR - Appena ho visto scendere l'autista del bus mi sono fatta avanti, conoscevo le manovre e sapevo cosa fare. C'era una donna in preda a un arresto cardiaco, io avevo fatto il ... msn.com