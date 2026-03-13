Stryker paralizzato | rappresaglia cyber per la scuola

Un attacco informatico ha colpito il colosso statunitense Stryker, causando l’interruzione dell’accesso ai sistemi aziendali per migliaia di dipendenti. La società ha confermato l’incidente, senza fornire dettagli sulle modalità o sugli eventuali responsabili. La violazione ha avuto ripercussioni sulla continuità delle attività e sulla gestione delle informazioni interne. La situazione è attualmente sotto monitoraggio da parte degli esperti di cybersecurity.

Un attacco informatico ha colpito il colosso statunitense Stryker, interrompendo l'accesso ai sistemi aziendali per migliaia di dipendenti. La responsabilità è stata rivendicata dal gruppo Handala come rappresaglia per i bombardamenti sulla scuola di Minab in Iran. L'evento si colloca nel contesto più ampio di oltre 600 attacchi cyber registrati in undici paesi nei primi sette giorni del conflitto iniziato il 28 febbraio. Secondo un rapporto di sicurezza, la strategia iraniana mira a trasformare l'instabilità in costo economico e pressione psicologica, puntando su infrastrutture critiche e servizi essenziali senza necessariamente causare danni paragonabili ai missili.