Dallo scoppio del conflitto in Medio Oriente, il numero di navi che attraversano lo Stretto di Hormuz è diminuito drasticamente. Secondo i dati raccolti dai Lloyd’s, solo 77 imbarcazioni sono transitate in questa zona da inizio guerra, rispetto alle 1.229 del 2025. La riduzione del traffico evidenzia come le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran abbiano influenzato il commercio marittimo in uno dei punti più strategici del mondo.

La guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran sta provocando un drastico rallentamento del traffico commerciale nello Stretto di Hormuz, uno dei punti più strategici per il commercio energetico globale. Secondo i calcoli di Lloyd's, nelle due settimane successive allo scoppio delle ostilità sono stati registrati appena 77 transiti di navi tra petroliere e cargo nello stretto che collega il Golfo Persico al Golfo dell’Oman. Il dato rappresenta un crollo quasi totale rispetto allo stesso periodo del 2025, quando erano stati censiti 1.229 passaggi. Il confronto con il 2025 Periodo Transiti nello Stretto di Hormuz Prime due settimane 2025 1. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Stretto di Hormuz, transitate solo 77 navi da inizio guerra contro le 1229 del 2025». I dati choc dei Lloyd's

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