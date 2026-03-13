L’allenatore ha dichiarato di non essere sicuro che il Milan possa tornare a contendersi lo scudetto contro l’Inter. La domanda sulla possibilità di riaprire la corsa al titolo è stata posta in relazione alla situazione attuale del club rossonero. Finora, non ci sono conferme ufficiali o dettagli sul percorso che il Milan potrebbe intraprendere per rientrare nella lotta.

Il Milan riuscirà ad aprire nuovamente la Lotta scudetto? A questa domanda ha voluto rispondere Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Udinese e attuale opinionista sportivo, ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: Sullo scudetto e sul Milan: "Non so se il Milan riuscirà a rientrare nella lotta scudetto contro l'Inter. Onestamente, la vedo difficile. Innanzitutto deve pensare a vincerle tutte da qui alla fine del campio-nato, ma senza guardare i risultati dei nerazzurri e a cosa farà la squadra di Chivu, in lotta per lo scudetto e per la Coppa Italia. Credo che per Allegri sarà decisivo il mini-ciclo delle prossime giornate, ovvero Lazio e Torino, fino alla grande sfida del Maradona contro il Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Stramaccioni: “Non so se il Milan riuscirà a rientrare nella lotta scudetto contro l’Inter”

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