Stiamo appaltando la verità all’AI

Sempre più spesso ci affidiamo alle intelligenze artificiali per ottenere risposte su vari aspetti del nostro mondo, e questa tendenza sta crescendo rapidamente. Sono strumenti che memorizzano e condividono informazioni con chi li utilizza, diventando depositari di una quantità crescente di dati e conoscenze. La loro presenza si fa sentire in diversi ambiti, dalla comunicazione alle ricerche quotidiane, mentre la nostra dipendenza si rafforza.

Più cerchiamo risposte sul mondo dentro ai chatbot, più quei chatbot diventeranno i depositari della nostra interpretazione del mondo Raramente un chatbot ammette di non sapere qualcosa: il più delle volte, quando non sa, inventa. E la risposta che fornisce in questi casi, falsa o platealmente falsa, è detta allucinazione: uno dei più noti problemi dei software di intelligenza artificiale, spesso descritti come agenti che non “sanno” davvero quello che dicono perché sviluppati su modelli linguistici basati sulla combinazione di parole. Le allucinazioni non sono però l’unico e forse nemmeno il principale rischio associato all’uso sempre più diffuso e frequente dei chatbot. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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