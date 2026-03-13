Stefano Dammicco chi è l’ex marito di Yvonne Sciò e padre della figlia | Condannato perché non ha mai versato il mantenimento

Stefano Dammicco è l’ex marito di Yvonne Sciò e padre della loro figlia Isabella Beatrice. È socio fondatore di Eagle Pictures spa. Di recente, Dammicco è stato condannato perché non ha mai versato il mantenimento per la figlia. Yvonne Sciò si è sposata con lui, ma ha chiesto il divorzio poco dopo, mentre la coppia ha avuto la bambina.

Yvonne Sciò si è sposata con Stefano Dammico, socio fondatore di Eagle Pictures spa, ma poco dopo ha deciso di chiedere il divorzio, un matrimonio lampo, ma suggellato dalla nascita di Isabella Beatrice, una figlia tanto amata da entrambi. L’attrice e il produttore si sposarono il 12 novembre 2005. Nel 2008 nacque la loro unica figlia, Isabella Beatrice. La decisione di separarsi sarebbe arrivata pochi mesi dopo, per poi essere formalizzata nel 2014 in tribunale. Yvonne Sciò, in un’intervista rilasciata un anno dopo la rottura, aveva definito l’ex Dammicco un “marito sbagliato”, sposato troppo velocemente per assecondare l’impellente desiderio di maternità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Stefano Dammicco, chi è l’ex marito di Yvonne Sciò e padre della figlia: “Condannato perché non ha mai versato il mantenimento” Articoli correlati Anna Pettinelli, chi è il suo ultimo fidanzato Giuseppe e chi sono gli ex (dal padre della figlia a Stefano Macchi)Del nuovo compagno di Anna Pettinelli si sa ben poco, ovvero il suo nome – Giuseppe – e che di mestiere fa il cuoco. Chi è Leonardo D’Amico, il futuro marito di Laura Freddi e padre della figlia GinevraLeonardo D’Amico è il futuro marito di Laura Freddi: dalla loro unione nel 2018 è arrivata Ginevra, unica figlia della coppia.