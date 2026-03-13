Stefano Accorsi a Napoli | l' allenamento in terrazza fa impazzire i fan - VIDEO

L'attore è arrivato a Napoli e si sta allenando in una terrazza della città, attirando l'attenzione dei presenti. Durante il soggiorno, partecipa a uno spettacolo al teatro Bellini e dedica del tempo anche alla cura del suo fisico. Un video mostra il momento dell’allenamento, che ha fatto il giro sui social. I fan hanno condiviso le immagini, mostrando il suo impegno durante la vacanza.

Stefano Accorsi è a Napoli e non rinuncia alla routine di allenamento. Il noto attore, impegnato con uno spettacolo al Bellini, nel tempo libero si sta godendo la città, ma si concentra anche sul proprio benessere fisico. Come ha mostrato in un video pubblicato sui social, infatti, anche nella città partenopea continua ad alzare “ghisa” per modellare il proprio fisico e tonificarlo. Le immagini sono, ovviamente diventate virali, con i fan che sono letteralmente impazziti. In Nessuno. Le avventure di Ulisse Accorsi porta in scena un Ulisse fragile e pieno di contraddizioni, capace di incarnare la nostra umanità più intima. Attraverso la regia di Daniele Finzi Pasca e una drammaturgia originale, il mito si intreccia con poesia, ironia e immagini evocative, dove sirene, ciclopi e dèi diventano simboli di paure, identità e memoria. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

