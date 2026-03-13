Startlist superG Courchevel 2026 | orario tv streaming pettorali degli italiani

Domani, sabato 14 marzo, a Courchevel in Francia si svolgerà il primo superG maschile della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara inizierà alle 11 e sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme televisive e streaming. Sono stati resi noti i pettorali degli atleti italiani che prenderanno parte alla competizione.

Domani, sabato 14 marzo, a Courchevel (Francia), proseguiranno le gare della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il primo superG maschile, che scatterà alle ore 11.00. Saranno al cancelletto di partenza 62 atleti in rappresentanza di 16 Paesi. Ore 11.00 Primo superG maschile di Courchevel (Francia) – Diretta tv su Rai 2 HD Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max. Quando partono Franzoni, Paris e gli azzurri nel superG di Courchevel 2026: orari, n. di pettorale, tv Quando parte Sofia Goggia nel gigante di Are 2026: orario, n. di pettorale, tv Iliass Aouani: “La medaglia ai Mondiali non mi bastava: volevo un tempo importante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist superG Courchevel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani Articoli correlati Leggi anche: Startlist discesa Courchevel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani Leggi anche: Startlist prova discesa Courchevel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani Tutto quello che riguarda Startlist superG Temi più discussi: Discesa maschile Courchevel 2026, start list e programmazione tv e streaming; Startlist prova discesa Courchevel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani; Alle 11.00 lo start della discesa di Courchevel che torna in CdM: Franzoni per un altro podio, Odermatt per le coppe; A che ora lo sci alpino oggi: startlist prima prova discesa Courchevel, tv, streaming. Quando partono Franzoni, Paris e gli azzurri nel superG di Courchevel 2026: orari, n. di pettorale, tvSaranno ben nove gli azzurri al via del primo superG maschile di Courchevel (Francia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 14 marzo, l’azione scatterà alle ore 11.00 ... oasport.it Startlist prova discesa Courchevel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italianiMercoledì 11 marzo (ore 10.45) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera maschile di Courchevel, evento valido per la Coppa del ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Val di Fassa e slalom Kranjska Gora, startlist, streaming - facebook.com facebook #SciAlpino La startlist della sfida su "La VolatA": venerdì una discesa chiave, Curtoni prima di Nicol Delago, poi Pirovano e Goggia #FISAlpine #AlpineSkiing #5Marzo #scialpinofemminile dlvr.it/TRJpn5 x.com