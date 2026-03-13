Startlist superG Courchevel 2026 | orario tv streaming pettorali degli italiani

Da oasport.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, sabato 14 marzo, a Courchevel in Francia si svolgerà il primo superG maschile della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara inizierà alle 11 e sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme televisive e streaming. Sono stati resi noti i pettorali degli atleti italiani che prenderanno parte alla competizione.

Domani, sabato 14 marzo, a Courchevel (Francia), proseguiranno le gare della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il primo superG maschile, che scatterà alle ore 11.00. Saranno al cancelletto di partenza 62 atleti in rappresentanza di 16 Paesi. Ore 11.00 Primo superG maschile di Courchevel (Francia) – Diretta tv su Rai 2 HD Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max. Quando partono Franzoni, Paris e gli azzurri nel superG di Courchevel 2026: orari, n. di pettorale, tv Quando parte Sofia Goggia nel gigante di Are 2026: orario, n. di pettorale, tv Iliass Aouani: “La medaglia ai Mondiali non mi bastava: volevo un tempo importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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