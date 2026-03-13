Keir Starmer si trova al centro di tensioni legate alla pubblicazione delle chat di Mandelson, che potrebbero portare a nuove dimissioni di figure politiche. La vicenda riguarda anche la gestione di altre questioni nazionali e internazionali, e le conseguenze di questa rivelazione rischiano di coinvolgere direttamente il leader del partito. La situazione si sviluppa in un contesto di crescente attenzione pubblica e mediatica.

Keir Starmer non è in difficoltà solo nella gestione dell’economia e della politica interna, oltre che estera, della Gran Bretagna. Quando i messaggi su Whatsapp di Peter Mandelson saranno pubblicati, per alcuni dei suoi esponenti potrebbe essere la fine. L’e ambasciatore britannico, da qualche mese, è stato travolto dagli scandali degli Epstein files. Secondo alcuni alti funzionari dello Stato che hanno parlato con il Guardian, il rischio è che a breve possano arrivare le dimissioni di altri politici noti nelle schiere dei socialdemocratici. Giovedì, il primo ministro si è scusato nuovamente per aver gestito in modo sbagliato la nomina di Mandelson: «Sono stato io a commettere un errore e sono io che chiedo scusa alle vittime di Epstein». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Starmer in difficoltà per gli Epstein files: la pubblicazione delle chat di Mandelson porterà a nuove dimissioni?

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