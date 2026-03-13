Starmer chiede scusa su Mandelson ma i Tory lo accusano di insabbiamento e chiedono un’inchiesta

Keir Starmer ha rilasciato una scusa ufficiale riguardo alla nomina di Lord Mandelson, ammettendo un errore e chiedendo scusa alle vittime di Epstein. La sua dichiarazione arriva dopo la pubblicazione di documenti che riguardano direttamente questa nomina. I conservatori, invece, chiedono un’inchiesta ufficiale, accusando il leader laburista di aver cercato di insabbiare la questione.

“Sono io ad aver commesso un errore, e sono io a porgere le mie scuse alle vittime di Epstein “. Keir Starmer interviene dopo l’uscita dei documenti che riguardano la nomina di Lord Mandelson e prova a spegnere il caso. Impresa che risulta al momento improbabile. Mentre il suo portavoce è dovuto intervenire per respingere le accuse di insabbiamento nella rivelazione dei documenti relativi alla nomina avanzate dalla leader dell’opposizione conservatrice Kemi Badenoch, i Tory hanno puntato il dito contro due sezioni dei file, riservate ai commenti del primo ministro laburista sull’incarico all’ex ambasciatore a Washington, che risultano vuote, avanzando il sospetto di una censura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

