Starmer ammette l’errore | i messaggi di Mandelson scatenano

Il Primo Ministro britannico ha ammesso di aver commesso un errore riguardo alla scelta di Peter Mandelson come ambasciatore negli Stati Uniti. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo che sono emersi dei messaggi di Mandelson che hanno sollevato polemiche. La notizia si concentra sulle dichiarazioni ufficiali e sui fatti relativi alla nomina e alle conversazioni intercettate.

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha riconosciuto un errore nella gestione della nomina di Peter Mandelson come ambasciatore negli Stati Uniti. L'ex membro del partito laburista è stato licenziato dopo soli nove mesi a causa di legami con il caso Epstein e accuse di cattiva condotta pubblica. Fonti governative indicano che la pubblicazione imminente dei messaggi WhatsApp di Mandelson potrebbe scatenare nuove dimissioni all'interno dell'esecutivo. La commissione parlamentare per l'intelligence e la sicurezza valuterà quali contenuti possono essere resi pubblici, considerando i rischi per la sicurezza nazionale. L'errore ammissibile e le conseguenze istituzionali.