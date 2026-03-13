Stanlio & Ollio Un capolavoro al Magnolfi

Al cinema Magnolfi si tiene una proiezione dedicata a Stanlio e Ollio, i famosi comici americani. La sezione italiana di I figli del deserto, chiamata Block Heads – Teste dure oasi 258, organizza ogni anno questa giornata speciale. L'evento celebra le gag e le pellicole che hanno fatto ridere più generazioni. La manifestazione si svolge regolarmente, attirando appassionati di tutte le età.

Per fortuna ci sono Stanlio & Ollio. E per fortuna la sezione italiana de I figli del deserto, Block Heads – Teste dure oasi 258, che organizza ogni anno una giornata dedicata ai due comici americani che hanno divertito tante generazioni. Tutto è pronto per il nuovo tributo che si svolgerà domani alle 10.30 con replica alle 16.30 al Teatro Magnolfi. Potremo finalmente rivedere I fanciulli del West. Allegri vagabondi, il cui titolo originale era Way out West, film del 1936 in versione integrale e in italiano, con copia restaurata. Proiezioni a cura di Simone Rindi, vice sceicco ed interventi di Alessandro Santi, Gran Sceicco di Teste dure Oasi 258, fans club nato a Prato qualche anno fa.