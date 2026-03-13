Un uomo di 40 anni di Modica è stato arrestato dai Carabinieri di Ragusa e portato in carcere per scontare una condanna definitiva. La misura riguarda un episodio di stalking digitale, e l’arresto si è concluso con il trasferimento in cella. La decisione giudiziaria è stata eseguita dopo che la condanna di due anni e mezzo di carcere era divenuta esecutiva.

Un cittadino di Modica, quarantenne e residente nella provincia di Ragusa, è stato privato della libertà personale dai Carabinieri locali per scontare una pena già definitiva. La condanna emessa dal Tribunale di Pisa prevede due anni e sei mesi di reclusione per condotte persecutorie messe in atto attraverso piattaforme digitali. La vicenda ha radici lontane nel tempo, risalendo all’anno 2018 quando la vittima iniziò a subire molestie continue da parte dell’uomo arrestato. Il modicano utilizzava profili social come Telegram, Instagram e Facebook per inviare messaggi offensivi che costringevano la giovane donna a modificare radicalmente il suo stile di vita quotidiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stalking digitale: 2 anni e mezzo di carcere per il modicano

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