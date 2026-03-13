Stadio Roma Ubaldo Righetti si emoziona e ringrazia i Friedkin | il video

Durante una seduta dell’Assemblea Capitolina nell’Aula Giulio Cesare, Ubaldo Righetti, ex difensore della Roma e oggi consigliere del Partito Democratico, si è emozionato e ha ringraziato i Friedkin. Righetti ha preso parola nel dibattito sulla delibera riguardante il nuovo stadio di Pietralata, suscitando una forte reazione tra i presenti. Il suo intervento è stato ripreso in un video che ha fatto il giro sui social.

Momento carico di emozione nell’Aula Giulio Cesare durante una seduta dell’Assemblea Capitolina. L’ex difensore della Roma, oggi consigliere del Partito Democratico, Ubaldo Righetti è intervenuto nel dibattito sulla delibera relativa al nuovo stadio previsto a Pietralata. Prendendo la parola, Righetti ha mostrato una vecchia fotografia dei suoi anni da calciatore ricordando il progetto dello stadio immaginato negli anni ’80 dalla famiglia di Dino Viola. "Allora non si riuscì a realizzarlo. Oggi voglio ringraziare il Comune e la famiglia Friedkin family per l’impegno. Ho i capelli bianchi, ma finalmente potrò vedere lo stadio della Roma", ha detto visibilmente commosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stadio Roma, Ubaldo Righetti si emoziona e ringrazia i Friedkin: il video Articoli correlati Ubaldo Righetti si emoziona e ringrazia i Friedkin per lo stadio: il videoMomento carico di emozione nell’Aula Giulio Cesare durante una seduta dell’Assemblea Capitolina. Leggi anche: Stadio della Roma a Pietralata, i Friedkin consegnano il progetto. I comitati: “Non è quello definitivo” Una selezione di notizie su Stadio Roma Temi più discussi: Boreale premiata in Campidoglio: presenti Ubaldo Righetti e il padre di Bove; Boreale premiata in Campidoglio: presenti Ubaldo Righetti e il padre di Bove; Lazio, il ricordo di D’Amico e la sfida al Milan: notte speciale per Maldini. Stadio Roma, Righetti si emoziona in Campidoglio tra Friedkin e Dino ViolaIl consigliere del Pd ed ex giocatore ringrazia il Comune e il presidente del club giallorosso: Finalmente anche se con i capelli bianchi vedrà lo stadio ... corrieredellosport.it Stadio della Roma: Righetti, «idea dai tempi di Viola, grazie a nome dei tifosi»L'ex giocatore della Roma ha mostrato una sua foto ai tempi in cui era nella squadra: «Della costruzione dello stadio dell'As Roma si parlava dai tempi del grande presidente Dino Viola. Un grazie di c ... msn.com #Roma Stadio Palatino x.com Voto favorevole per il nuovo Stadio della Roma! Oggi l'Assemblea Capitolina ha approvato il progetto definitivo per il nuovo stadio della Roma a Pietralata, con 39 voti favorevoli su 44. Un passo decisivo verso la realizzazione di uno degli impianti più belli - facebook.com facebook