Stadio Roma | presentati 17 ordini del giorno ed emendamenti su delibera Pfte

Durante una seduta, sono stati presentati complessivamente 17 documenti tra ordini del giorno ed emendamenti sulla delibera riguardante il Piano di fattibilità tecnica ed economica per lo stadio della Roma nell’area dell’ex Sdo di Pietralata. Tra maggioranza e opposizione, sono stati proposti 9 ordini del giorno e 7 emendamenti. La discussione si è concentrata su questi punti, senza ulteriori dettagli.

Tra maggioranza e opposizione sono stati presentati un totale di 9 ordini del giorno e 7 emendamenti relativi alla delibera riguardante il Piano di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dello stadio della As Roma, situato nell'area dell'ex Sdo di Pietralata. Questo importante tema è attualmente oggetto di discussione in Assemblea capitolina. Discussione in Aula Giulio Cesare. L'Aula Giulio Cesare, sotto la presidenza di Svetlana Celli, si appresta a procedere con l'analisi approfondita degli atti collegati alla delibera dopo la fase di discussione generale. È importante sottolineare che, al momento, è ancora in corso la valutazione da parte degli uffici competenti, che hanno il compito di stabilire quali ordini del giorno ed emendamenti potranno essere ammessi alla discussione.