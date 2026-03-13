Oggi, venerdì 13 marzo 2026, l’Assemblea capitolina approva definitivamente l’interesse pubblico per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La decisione arriva dopo una lunga discussione e coinvolge il Campidoglio, che si prepara a un passaggio importante riguardo al progetto. La votazione rappresenta un momento cruciale nel percorso di realizzazione dell’impianto sportivo.

Il Campidoglio si prepara a vivere una mattinata storica: oggi, venerdì 13 marzo 2026, l’Assemblea capitolina darà il via libera definitivo all’ interesse pubblico per il nuovo Stadio della Roma a Pietralata. Un’opera da 60mila posti e oltre un miliardo di euro di investimento che rappresenta il pilastro della strategia di rilancio urbano del sindaco Roberto Gualtieri, pronto a blindare il progetto in vista della corsa al bis nel 2027. Mentre la maggioranza a trazione PD ha i numeri per procedere senza intoppi, il voto odierno sta ridisegnando le geografie politiche della Capitale: Il “Campo Largo” dello Stadio: Accanto ai dem, voteranno a favore anche Italia Viva e la Lista Calenda, un asse che sembra anticipare una possibile coalizione elettorale per le prossime comunali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Stadio Roma, oggi il “sì” del Campidoglio: la politica si spacca

