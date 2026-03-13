St Moritz | oro storico per l’Italia e bronzo nel SBX

Nella località di St. Moritz, l’Italia ha raggiunto un risultato importante con una vittoria d’oro nel settore dello snowboardcross femminile ai Mondiali juniores. La campionessa, Lisa Francesia Boirai, ha conquistato il primo posto, mentre nel settore maschile è arrivato un bronzo nello snowboardcross. La neve ha fatto da cornice a questa giornata memorabile per lo sport italiano.

La neve di St. Moritz ha ieri una pagina scritta d’oro nella storia dello sport invernale italiano, grazie alla vittoria di Lisa Francesia Boirai nel snowboardcross femminile ai Mondiali juniores. Mentre la giovane atleta dell’Esercito si è imposta nella grande finale, anche Tommaso Costa ha raggiunto il podio maschile con un bronzo che segna un altro traguardo importante per l’Italia. Questo successo non è solo un risultato sportivo, ma rappresenta una rottura storica: per la prima volta una donna azzurra vince il titolo mondiale juniores in questa specialità, superando i precedenti limiti raggiunti da Michela Moioli. La gara si è svolta nel cuore delle Alpi svizzere, confermando la competitività della squadra nazionale su scala globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - St. Moritz: oro storico per l’Italia e bronzo nel SBX Articoli correlati Mondiali junior SBX: Francesia Boirai oro storico, Costa bronzo a St. MoritzGrande Italia ai Mondiali juniores di snowboardcross in Svizzera: la valdostana conquista il titolo iridato, primo oro azzurro femminile nella... Leggi anche: Fumagalli, doppia medaglia a St. Moritz in skeleton: bronzo in Cdm e argento europeo Aggiornamenti e contenuti dedicati a St Moritz oro storico per l'Italia e... Temi più discussi: Aliverti e Carrara alla Coppa delle Alpi St. Moritz Edition; Federica BRIGNONE - Atleta Olimpico/a Sci alpino | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Bernina Express, nasce la Pullman Class: viaggio premium tra St. Moritz e Tirano; Breezy JOHNSON - Atleta Olimpico/a Sci alpino | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Mondiali junior SBX: Francesia Boirai oro storico, Costa bronzo a St. MoritzGrande Italia ai Mondiali juniores di snowboardcross in Svizzera: la valdostana conquista il titolo iridato, primo oro azzurro femminile nella specialità. Sul p ... sportface.it Tabanelli, oro storico per l'Italia: a 17 anni trionfa nella finale mondiale del Big AirUna stagione davvero d'oro, completata con il sigillo del titolo mondiale a St. Moritz. Flora Tabanelli a soli 17anni è l'ultimo fenomeno della neve azzurra. Trionfa nella finale iridata del Big Air a ... gazzetta.it E' festa grande a St.Moritz per i colori Azzurri. Un trionfo che lascia ben sperare per il futuro. Ai Mondiali Juniores di SnowboardCross la nostra Lisa Francesca Boirai sbaraglia le avversarie e si laurea CAMPIONESSA DEL MONDO! Un risultato pazzesco per l'I - facebook.com facebook 16.12.2022 Goggia si rompe una mano durante la discesa di St. Moritz 17.12.2022 Goggia vince la seconda discesa di St. Moritz 7.03.2026 - Pelizzari si rompe i tendini del pollice 10.03.2026 - Pelizzari vince l'argento in combinata alle Paralimpiadi #P x.com