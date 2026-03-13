Sport per gli over 60 i 5 consigli per iniziare con un approccio ‘dolce’

Per gli over 60 che vogliono iniziare o riprendere l'attività fisica, sono stati raccolti cinque consigli pratici per affrontare il percorso in modo sicuro e graduale. Alcuni di loro sono già attivi da tempo, altri stanno considerando di muoversi di più con l'aumentare del tempo libero dopo la pensione. La guida si rivolge a chi desidera approcciarsi allo sport senza rischi o eccessi.

(Adnkronos) – Over 60 e l'attività fisica. C'è chi non hai mai smesso e chi vorrebbe ricominciare magari con l'arrivo della pensione e più tempo libero. O chi vorrebbe iniziare con un approccio 'dolce', ma non sa cosa fare. "L'attività fisica, definita dall'Oms come una priorità assoluta di salute pubblica, è uno dei principali strumenti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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