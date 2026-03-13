Venerdì 13 marzo, OA Sport propone una guida dettagliata sugli eventi sportivi trasmessi in TV e in streaming. La giornata prevede numerosi incontri e competizioni, con orari e programmi specifici per ogni disciplina. La copertura include sia le trasmissioni televisive che le piattaforme online, consentendo agli appassionati di seguire gli appuntamenti ovunque si trovino.

Oggi, venerdì 13 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE PARALIMPIADI Oltre alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Indian Wells, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza e gli sport invernali. Allargando gli orizzonti ci sarà da seguire, infatti, la discesa maschile della Coppa del Mondo a Courchevel (Francia), con Giovanni Franzoni e Dominik Paris tra gli osservati speciali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 13 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

