Spoltore | 40 nidi distrutti i Carabinieri indagano

A Spoltore, in via Tronto, circa 40 nidi di balestrucci sono stati distrutti, secondo quanto riferiscono i Carabinieri che ora stanno conducendo indagini. La scomparsa della colonia di questi uccelli, solitamente presenti in zona, ha destato preoccupazione tra gli abitanti e le autorità locali. La notizia si è diffusa rapidamente, sollevando interrogativi sulla causa di questo danno.

La primavera nel pescarese si è presentata senza il richiamo familiare dei balestrucci. La Stazione ornitologica abruzzese ha lanciato l'allarme dopo la scomparsa di una colonia di circa 40 nidi in via Tronto a Spoltore. L'atto di distruzione, probabilmente motivato dalla paura degli escrementi, configura un reato penale secondo la normativa vigente. Non si tratta solo di un danno alla biodiversità urbana, ma di una violazione diretta della legge che protegge specie insettivore fondamentali per l'equilibrio ecologico locale. Gli esperti sottolineano come ogni uccello di questo tipo elimini oltre mille zanzare al giorno durante l'allevamento dei piccoli.