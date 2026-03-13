Splendido Bertagnolli! L’azzurro è secondo in gigante e festeggia il dodicesimo podio in carriera alle Paralimpiadi

L'atleta azzurro si è piazzato secondo nello slalom gigante alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, ottenendo il dodicesimo podio in carriera. La competizione di sci alpino prosegue senza interruzioni e l’Italia continua a conquistare risultati significativi nelle gare di questa disciplina. La giornata è dedicata alle diverse categorie dello slalom gigante maschile, aggiungendo altri successi alla lunga serie di medaglie azzurre.

Prosegue, senza soste, il programma di sci alpino alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. L'Italia raccoglie ancora grandi soddisfazioni e continua ad arricchire il suo medagliere nella giornata dedicata alle gare delle diverse categorie dello slalom gigante maschile. Nella categoria vision impaired, Giacomo Bertagnolli regala l'ennesimo straordinaria medaglia alla spedizione tricolore e continua ad aggiornare i record di una carriera sempre più leggendaria. L'azzurro conquista infatti il dodicesimo podio complessivo in una rassegna olimpica. Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, chiude al comando la prima manche con il tempo di 1'02"76 e taglia il traguardo con il crono complessivo 2'08"27, tempo che gli vale la conquista della medaglia d'argento.