A La Spezia, lunedì 16 marzo alle 17:30, si svolgerà un evento pubblico in Piazza del Bastione dedicato a discutere di giustizia. La manifestazione si conclude con il rifiuto della riforma e si svolge in un momento di confronto tra cittadini e rappresentanti locali. La partecipazione è aperta a tutti coloro interessati a esprimere la propria opinione sul tema.

Lunedì 16 marzo alle 17:30, la Piazza del Bastione a La Spezia diventerà il palcoscenico di un confronto cruciale sulla giustizia. Il Comitato per il No organizza la chiusura della sua campagna elettorale, invitando cittadini e politici a difendere l’equilibrio dei poteri e i diritti delle persone. In questa serata, oltre agli interventi istituzionali, sarà presente anche l’attore Matteo Taranto, che porterà un contributo artistico all’iniziativa pubblica. L’appuntamento non è solo una manifestazione, ma un momento di informazione e impegno civile aperto a tutta la cittadinanza interessata al futuro del sistema giudiziario. Il peso nella provincia spezzina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spezia: il No alla riforma chiude la campagna con Taranto

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