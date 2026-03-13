Speciale – Trump è impantanato

Nelle ultime ore si sono verificati attacchi informatici contro una base militare italiana e una francese. Le operazioni sono state confermate da fonti ufficiali e coinvolgono presunti attacchi cibernetici coordinati. Le autorità hanno avviato indagini per identificare gli autori e valutare l'entità dei danni subiti. Al momento non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sulle misure di sicurezza adottate.

Dopo la base italiana ne è stata attaccata anche una francese; oggi capiamo anche perché ci sono poche persone del Golfo tra i morti del Golfo Dopo la base italiana ne è stata attaccata anche una francese; oggi capiamo anche perché ci sono poche persone del Golfo tra i morti del Golfo. Oggi nello speciale di Globo parliamo dei missili lanciati e di quelli che non sono stati lanciati, e di cosa ci dicono le dichiarazioni sulla durata della guerra Il figlio della Guida Suprema ha preso il posto del padre, è un sostenitore della linea dura, gli israeliani gli danno la caccia per ucciderlo . 🔗 Leggi su Ilpost.it

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