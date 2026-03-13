Spareggi | Italia in crisi Verratti fuori e stanchezza

La nazionale italiana di calcio si prepara agli spareggi per il Mondiale, ma affronta diverse difficoltà. Verratti non sarà disponibile per l’incontro, e i giocatori mostrano segni di stanchezza dopo le ultime partite. La squadra cerca di recuperare energie e organizzarsi al meglio in vista di questa fase decisiva. La sfida si avvicina e la situazione è sotto osservazione.

La nazionale italiana di calcio si trova in una posizione critica con l’apertura imminente degli spareggi per il Mondiale. Il tecnico Gattuso dovrà gestire un gruppo stanco e segnato da infortuni, con la sfida contro l’Irlanda del Nord fissata per giovedì 26 marzo a Bergamo. L’allarme rosso scatta perché i pilastri della squadra mostrano evidenti segni di affaticamento fisico e mentale dopo mesi di competizione intensa. L’assenza forzata di Verratti e le condizioni precarie di Barella e Bastoni creano un vuoto difficile da colmare prima del ritiro a Coverciano. Il peso della stanchezza sui titolari. I giorni che separano l’attuale momento dall’inizio del ritiro ufficiale sono cruciali per evitare ulteriori danni alla rosa disponibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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