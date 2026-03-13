Sparatoria in un college in Virginia un morto e due feriti

Una sparatoria si è verificata in un college in Virginia, causando un morto e due feriti. L'aggressore, identificato come Mohamed Bailor Jalloh, aveva ricevuto una condanna di 11 anni di carcere per reati legati al supporto materiale. La polizia ha intervenuto sul luogo dell'incidente e sta indagando sulle circostanze dell'accaduto.

Una sparatoria è avvenuta ieri mattina nel campus dell’Old Dominion University, a Norfolk, in Virginia, causando un morto e due feriti L’assalitore (in foto) è stato ucciso: era un ex membro della Guardia Nazionale con precedenti penali per terrorismo. Lo riportano i media americani. Si tratta di Mohamed Bailor Jalloh, (originario della Sierra Leone) che nel 2016 è stato condannato a 11 di carcere per aver tentato di fornire supporto materiale all’Isis. Era uscito due anni fa. (ANSA) JUST IN – Old Dominion University shooter identified as Mohamed Bailor Jalloh, 36, a former U.S. National Guardsman previously convicted on federal terrorism charges for plotting an attack in support of ISIS and ISIL in 2016 — AP pic. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

