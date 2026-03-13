Spacciava davanti alla scuola | a processo

Un uomo accusato di spaccio di droga davanti a una scuola sarà giudicato in tribunale. La polizia aveva monitorato le sue attività per un certo periodo di tempo a causa della sua reputazione come figura pericolosa, ritenuta capace di gestire diverse piazze di spaccio nella zona del Fermano, comprese quelle situate nelle vicinanze di istituti scolastici. Il processo è fissato nelle prossime settimane.

Lo tenevano d’occhio da un po’ di tempo perché considerato un personaggio estremamente pericoloso e in grado di controllare diverse piazze di spaccio del Fermano, comprese quelle delle scuole. Ed era stato proprio davanti ad una scuola di Porto San Giorgio che i poliziotti della squadra mobile di Fermo lo avevano colto sul fatto. Il blitz è scattato nella mattinata e in manette era finito un 20enne di origini marocchine domiciliato a Fermo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti come rapine, aggressioni, furti e reati legati al traffico di droga. Il giovane, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio e sarà processato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

