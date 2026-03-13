Il cantiere per il recupero del sottopasso di Fossola è stato aggiornato con una variante in corso d’opera, che richiede ulteriori finanziamenti. Questa modifica si è resa necessaria per completare un intervento infrastrutturale importante. La fase di lavoro continua con nuove risorse dedicate all’ultimazione dei lavori nel sottopasso.

Il cantiere per il recupero del sottopasso di Fossola segna un nuovo passo in avanti grazie a una variante in corso d’opera, necessaria per ultimare un intervento infrastrutturale cruciale. L’opera è da tempo al centro delle aspettative dei residenti, ma anche della numerosa popolazione studentesca che gravita attorno all’ istituto Zaccagna, per la quale il tunnel rappresenta un collegamento sicuro tra le due fermate dell’autobus dui viale XX Settembre. Come si spiega in una determina apparsa ieri sull’albo pretorio online del Comune di Carrara "nel corso delle lavorazioni sono emersi alcuni aspetti che in sede progettuale non potevano essere previsti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sottopasso a Fossola. Un imprevisto impone altri fondi

