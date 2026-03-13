Sotto il cantiere di un ospedale emergono tombe romane di 2.000 anni fa

Sotto il cantiere di un ospedale a Costanza sono state trovate tombe romane di circa 2.000 anni fa. La scoperta è avvenuta durante un sopralluogo archeologico preliminare, che si è concluso con il ritrovamento di questi resti antichi. La zona è stata immediatamente messa sotto sequestro mentre gli esperti analizzano i reperti rinvenuti. La scoperta ha attirato l’attenzione degli archeologi presenti sul luogo.

Costanza, 13 marzo 2026 – Quello che doveva essere un normale sopralluogo archeologico preliminare si è trasformato in una scoperta di grande valore storico. A Costanza, città portuale della Romania affacciata sul Mar Nero, gli archeologi impegnati nei controlli prima della costruzione di un nuovo ospedale hanno riportato alla luce 34 tombe risalenti all’epoca romana, alcune delle quali contenevano più sepolture. Scopriamo di più. Cosa hanno trovato gli archeologi nell’antica Tomis. Il ritrovamento è avvenuto nell’area dell’antica Tomis, città romana appartenente alla provincia di Scythia Minor e importante snodo commerciale nel bacino del Mar Nero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sotto il cantiere di un ospedale emergono tombe romane di 2.000 anni fa Articoli correlati La necropoli nascosta sotto le strade è un tesoro di 3.000 anni fa unico in ItaliaLa necropoli monumentale della prima età del Ferro scoperta in via Santa Croce a Trento è stata inserita al secondo posto tra le sette più rilevanti... Scavi abusivi e tombe romane a rischio: sequestrata area archeologicaIn data 29 gennaio 2026, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha comunicato l’esecuzione di un sequestro preventivo avvenuto... Contenuti e approfondimenti su Sotto il cantiere di un ospedale... Temi più discussi: Inchiesta urbanistica a Milano, un cantiere torna sotto sequestro. I comitati: Serve una norma; Ritrovate ossa sotto il cantiere della fibra ottica a Codogno, non sono di animali; Il cantiere di Papiniano 48 torna sotto sequestro: l’appello del Comitato Famiglie sospese; Porto Torres, illeciti ambientali: sigilli ad un cantiere nautico di 50mila metri quadri. Inchiesta urbanistica a Milano, un cantiere torna sotto sequestro. I comitati: Serve una normaIl tribunale del riesame ha ribaltato l'annullamento del sequestro preventivo di un cantiere di una palazzina in costruzione ... milanotoday.it Inchiesta Urbanistica Milano, sequestrato il cantiere di via Papiniano e accolto ricorso pm: ‘Dal 2024 non c’è buona fedePer i costruttori di Milano che potrebbero aver abusato di Scia, ristrutturazioni, piani attuativi, palazzi nei cortili, non c'è buona fede. Non dal febbraio ... lapresse.it la Repubblica. . “La leadership iraniana non se la passa bene, è sotto terra come i topi". Così Pete Hegseth, segretario alla Guerra statunitense, nel punto stampa di venerdì 13 marzo 2026. “Il loro cosiddetto leader supremo è ferito e sfigurato - ha proseguito -. - facebook.com facebook Lago Baikal: si apre il ghiaccio sotto i piedi di un'escursionista. Il video della gigantesca crepa x.com