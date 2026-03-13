sorpreso a vendere abiti contraffatti denunciato ambulante abusivo

Un uomo di 36 anni, cittadino marocchino, è stato denunciato dalla Polizia di Stato mentre vendeva abiti contraffatti nel parcheggio del cimitero urbano nuovo di Sassuolo. La polizia lo ha sorpreso durante l'attività di vendita illegale, interrompendo così la sua operazione. L'intervento si è concluso con la denuncia formale dell'ambulante abusivo.

Nei guai un cittadino marocchino di 36 anni sorpreso dalla Polizia di Stato a vendere abiti contraffatti presso il parcheggio del cimitero urbano nuovo di Sassuolo. E’ successo nella serata martedi, quando gli agenti del commissariato cittadino di pubblica sicurezza, durante un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato alcune persone attestate a ridosso di un’autovettura, parcheggiata all’esterno del cimitero sassolese e con il baule aperto. Circostanza quantomeno sospetta, visto l’orario e il luogo, e comunque sufficiente alla pattuglia per approfondire quanto stesse succedendo. Non appena ha visto gli agenti sopraggiungere, il proprietario della vettura ha immediatamente chiuso il baule del veicolo, insospettendo ulteriormente la pattuglia intervenuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

