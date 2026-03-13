Sorgente | camion bloccano la spiaggia e avvelenano l’aria

A Reggio Calabria, nella zona della Sorgente, i camion bloccano la spiaggia e provocano un inquinamento dell’aria. La situazione ha portato alla denuncia ufficiale di un consigliere comunale, che ha segnalato il problema alle autorità. La tensione tra residenti e operatori si fa sentire mentre si cerca di capire come risolvere la vicenda.

La zona della Sorgente a Reggio Calabria vive un momento di forte tensione ambientale, innescato da una denuncia formale del consigliere Nino Zimbalatti. La segnalazione riguarda l’accumulo sistematico di mezzi pesanti e la pratica del trasbordo dei rifiuti in un’area strategica vicino al Centro Sportivo Sant’Agata. Questa situazione genera disagi immediati per i residenti e minaccia il decoro di una delle spiagge più pregiate della città. L’intervento è avvenuto nell’ambito dell’ultima seduta della Commissione Ambiente, dove si è evidenziato come l’aria diventi irrespirabile a causa degli odori nauseabondi prodotti dall’attività logistica. Il rischio sanitario legato alla dispersione di scarti e alla perdita di percolato rappresenta una minaccia concreta per la salute pubblica, specialmente con l’avvicinarsi della stagione primaverile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

