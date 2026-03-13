Sono un’atea invidiosa della fede altrui però non ho paura della morte | quell’intervista di Enrica Bonaccorti

L’intervista di Enrica Bonaccorti, presentatrice televisiva deceduta il 12 marzo a 76 anni, è stata pubblicata il 13 giugno 2021 su Quotidiano Nazionale dall’intervistatore Massimo Cuto. In quell’occasione, Bonaccorti ha dichiarato di essere un’atea invidiosa della fede altrui, ma ha anche affermato di non aver paura della morte. La conversazione è stata ripubblicata recentemente, ripercorrendo le sue parole.

Ripubblichiamo l’intervista che Enrica Bonaccorti, presentatrice tv morta il 12 marzo a 76 anni, rilasciò a Massimo Cuto su Qn – Quotidiano Nazionale il 13 giugno 2021. E dopo? "Chi lo sa. Navigo a vista: è inutile immaginare il futuro. Guardo molto al passato, forse troppo. Ma vivo il presente intensamente". Cento ne ha pensate, altrettante ne ha fatte. E continua a farne. La biografia di Enrica Maria Silvia Adele Bonaccorti, nata nel ’49 sotto il segno dello Scorpione, non finisce mai. Scrittura, radio, tv, teatro, cinema, musica. Quante storie (e quanti nomi) per una sola persona. Secondo il Catalogo dei viventi, "attrice e conduttrice, bellissima ragazza diventata adulta ma rimasta entusiasta come una bambina". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

