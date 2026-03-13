Sondaggi politici Referendum giustizia | vincerà il SI o il NO? ultimi dati

A pochi giorni dal referendum sulla riforma della giustizia previsto per il 22 e il 23 marzo 2026, gli ultimi sondaggi politici rivelano una situazione di stallo con risultati molto equilibrati tra coloro che sono a favore e chi invece si oppone alla modifica costituzionale. La divisione tra le opinioni degli italiani si riflette nelle rilevazioni più recenti, che evidenziano un contenuto equilibrio tra i due schieramenti.

A pochi giorni dal referendum costituzionale sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo 2026, gli ultimi sondaggi politici mostrano un quadro incerto e molto diviso. Le rilevazioni più recenti indicano un vantaggio del NO, ma con percentuali ancora ravvicinate e con un numero significativo di indecisi. Secondo diversi istituti demoscopici, l’esito finale potrebbe dipendere soprattutto dall’affluenza alle urne, elemento che nei referendum costituzionali può cambiare in modo decisivo il risultato. Sondaggi: il NO avanti, ma con margine ridotto. Le rilevazioni pubblicate nelle ultime settimane segnalano un sorpasso del fronte contrario alla riforma, anche se non in modo netto. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

