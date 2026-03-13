soluzioni armate e negoziali su hormuz

Lo Stretto di Hormuz rappresenta una delle rotte più strategiche al mondo, con il 20% del petrolio mondiale che vi transita regolarmente. In questo momento, sono in corso discussioni tra diverse parti per trovare soluzioni sia militari che negoziali, con l’obiettivo di garantire la libertà di navigazione in questa zona cruciale. Le autorità coinvolte cercano di gestire la situazione senza compromettere la sicurezza delle rotte commerciali.

L'attenzione globale è sullo Stretto, che forse segnerà la fine della guerra. Un terzo missile in Turchia non sposta Erdogan dalla sua posizione di spettatore a metà strada fra Washington e Teheran Hegseth: "Khamenei ferito e sfigurato". E gli Usa mettono una taglia. Mattarella riunisce il Consiglio Supremo di Difesa Lo Stretto di Hormuz è la calamita, tutto e tutti cercano una soluzione per liberare la via attraverso la quale transita il venti per cento del petrolio mondiale. Fino a quando la Repubblica islamica dell’Iran continuerà a usare la paura del suo blocco bersagliando chi transita, a meno che non si tratti di amici di Teheran, la guerra non finirà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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